Et gi méiglecherweis kleng Metall-Stécker an Eclaire vun der Mark Boni, déi een hei am Land bei Colruyt konnt kafen.

Dat deelt d'Santé um Freideg mat a réit, de Produit am beschten net z'iessen.Betraff wieren d'Eclaire mat der Artikelnummer 45723, wou den Oflafdatum op den 20., 21. an 22. Mee signaliséiert ass.D'Produite goufe schonns vun der Supermarchés-Chaîne aus der Vente geholl.

Matdeelung vun der Santé

Les autorités de sécurité alimentaire ont été informées par les supermarchés Colruyt du rappel du produit suivant à cause de la présence possible de particules dangereuses en métal.Le produit a été commercialisé au Luxembourg dans les magasins Colruyt. Il a été retiré de la vente mais une partie a été vendue au consommateur.Voilà pourquoi les autorités luxembourgeoises de sécurité alimentaire recommandent aux consommateurs de ne plus consommer le produit suivant:Numéro d'article: 45723Date de durabilité: 20/5/2018, 21/5/2018 et 22/5/2018Date d'achat: à partir du 15/5/2018Seulement la denrée mentionnée avec le numéro d'article et les dates indiqués est concernée.