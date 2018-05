D'Zuel vu Beien a Beie-Populatiounen ass am Gaangen, sech ze erkréien. An d'Zuel vun den Imker geet och an d'Luucht iwwert déi lescht Jore gekuckt.

Dat äntwert de Landwirtschaftsminister op eng parlamentaresch Fro vun den DP-Deputéierte Bauler an Hahn.Deemno ginn et den Ament eng 410 Imker am Land, 2011 waren dat der nach eng 70 manner.D'Zuel vun de Beiestäck huet sech zanter den dramatesche Perten am Wanter 2013 nees erholl a läit fir d'ganzt Land bei knapp 6.600.Wéi de Minister Etgen betount, hätt absënns d'Formatioun vun neien Imker Friichte gedroen; Coursen, déi all Joer vun enge 60 Interesséierte suivéiert ginn. Och d'Beiestierwen hätt vill Naturfrënn decouragéiert, sech an d'Imkerei ze lancéieren, mä och deen Trend gëtt méi positiv - wéi et schéngt géif den ekologeschen Aspekt virun de Suen dominéieren, déi een duerch den Hunnegverkaf ka verdéngen.