Mënscherechter, Pressefräiheet a Meenungsfräiheet. Dovunner kéint een den Ament am Niger, an engem vun den äermste Länner vun der Welt, net schwätzen.

Dat bedaueren SOS Faim, Amnesty International Lëtzebuerg an de Cercle de Cooperation. 26 Nigerianer goufen an de leschten 2 Méint an der Regioun ronderëm d'Haaptstad Niamey festgeholl an emprisonnéiert. Si hu géint dat neit Finanz-Gesetz protestéiert. Bis elo gouf just eng Persoun fräi gelooss.

Du gouf eng Teles-Chaîne ouni Police-Mandat duerchsicht an d'Autoritéiten hunn ee Radio vun engem Partenaire vun SOS Faim zougemaach. Pressefräiheet wier eppes Anescht, sou de President vun Amnesty Lëtzebuerg den David Pereira. D'Revendicatioune vun SOS Faim an Amnesty International si kloer: Leit déi friddlech manifestéieren, solle fräikommen. Et dierft keng Angscht bestoen, einfach esou festgeholl ze ginn.

Protestéiert gouf géint dat neit Budgets-Gesetz, erkläert d'Marine Lefebvre vun SOS Faim.



De Marsch am Mäerz war verbuede ginn, eng 20 Manifestante sinn elo am Prisong. Dat wier keen Zeeche vu Meenungsfräiheet a Lëtzebuerg misst eppes maachen... Well de Grand-Duché hätt wichteg Lienen zum Niger a Punkto Entwécklungshëllef, ënnersträicht de Raymond Weber vum Cercle de Cooperation. Tëscht 2016 an 2020 krit den Niger all Joer ronn 20 Milliounen Euro. Op béide Säiten hätt een duerfir Engagementer geholl.



