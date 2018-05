Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Wann Dir also am Sportsveräin oder doheem Poschen a Kierf ze vill hutt, déi dir net braucht oder net méi braucht, da kënnt Dir dës der Associatioun "Catch a Smile" ginn. Si sammelen dës Kierf a Poschen an alle Gréissten a Faarwen bis Enn Juni. D'Géigestänn ginn dringend gebraucht.Dir kënnt d'a.s.b.l kontaktéieren ënnert der E-mail-Adress info@catchasmile.org. Weider Informatioune fannt Dir och op hirer Facebook-Säit