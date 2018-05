Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

De Verwaltungsrot regroupéiert jo d'Pompjeeën an d'Protection Civile am Land grad wéi d'Beruffspompjeeën an Zukunft.

Fir déi nächst 3 Joer leed den Alain Becker dee Gremium a gëtt vum Lydie Polfer als Vize-Presidentin assistéiert.

Dann hu 5 Ministèrë Memberen nominéiert, sou wéi de Marc Reiter, d'Florence Ensch oder de Jean Olinger.

De Syvicol sengersäits huet 8 Memberen aus de Gemengen nominéiert fir am Verwaltungsrot vum CGDIS ze siegéieren; dëst sinn zum Beispill fir de Norden de Fränk Arndt an de Marcel Agnes oder fir de Minett de Pierre Mellina an de Michel Wolter.

6 Memberen hunn iwwerdeem eng berodend Roll wéi den Dokter Philippe Welter als Vertrieder vum SAMU oder de Marc Mamer als President vun der Pompjeesfederatioun.

Als Expert vum Conseil d'Administration gouf de fréiere Kommandant vun de Stater Beruffspompjeeën Erny Kirsch designéiert.

An der éischter Reunioun gëscht goufen de Budget fir d'zweet Semester an den éischten Organigramme vum CGDIS gutt geheescht.

Nieft dem Rondpoint Gluck zu Gaasperech gëtt iwwerdeem den Ament d'neit Gebai fir de CGDIS gebaut. De CNIS soll bis 2020 soll fäerdeg sinn an ass mat modernste Rettungs-Exercice-Méiglechkeeten equipéiert.

Käschtepunkt: eng 140 Milliounen Euro.



En date du jeudi 17 mai 2018, s'est tenue la réunion constituante du nouveau conseil d'administration du Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS).

Sur base de l'article 12 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, le gouvernement en conseil avait nommé, en date du 30 mars 2018, les administrateurs, représentants de l'État et représentants des communes. Il a désigné Alain Becker en tant que président et Lydie Polfer en tant que vice-présidente du conseil d'administration pour une durée de trois ans.

1. Les membres représentant l'État sont nommés sur proposition des ministres des ressorts respectifs.

Membres proposés par le ministre ayant les Services de secours dans ses attributions:

- Alain Becker, premier conseiller de gouvernement;

- Patricia Vilar, attaché.

Membres proposés par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions:

- Laurent Deville, premier conseiller de gouvernement;

- Clara Muller, conseiller.

Membre proposé par le ministre ayant les Finances dans ses attributions:

- Jean Olinger, premier inspecteur des Finances.

Membre proposé par le ministre ayant la Santé dans ses attributions:

- Laurent Zanotelli, conseiller.

Membre proposé par le ministre ayant les Transports dans ses attributions:

- Marc Reiter, attaché.

Membre proposé par le ministre ayant la Coopération et l'Action humanitaire dans ses attributions:

- Florence Ensch, conseiller de légation.

2. Les membres représentant les communes sont nommés sur base d'une procédure de vote par scrutin direct par les membres des conseils communaux.

Jusqu'à l'achèvement de cette procédure de vote, le Syvicol a proposé les huit premiers membres du conseil d'administration provenant du secteur communal:

- Michel Malherbe, zone de secours Centre;

- Lydie Polfer, zone de secours Centre (Ville de Luxembourg);

- Jean-Marie Sadler, zone de secours Est;

- Pierre Zahlen, zone de secours Est;

- Marcel Agnes, zone de secours Nord;

- Fränk Arndt, zone de secours Nord;

- Pierre Mellina, zone de secours Sud;

- Michel Wolter, zone de secours Sud.

3. Finalement, peuvent assister aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative:

- Dr Philippe Welter, représentant du SAMU;

- Marc Mamer, représentant de la Fédération nationale des pompiers;

- Roland Disiviscour, représentant des pompiers volontaires;

- Frank Hermes, représentant des jeunes pompiers;

- ainsi que deux représentants du personnel qui seront déterminés sur base d'une procédure de vote ad hoc.

Lors de sa première séance, le conseil a arrêté le budget du CGDIS pour le deuxième semestre de l'année en cours, statué sur le premier organigramme du CGDIS et désigné Erny Kirsch comme expert du conseil d'administration.