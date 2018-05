30 Joer Reseau Psy: Efforte musse gemaach ginn (18.05.2018) Leit mat psychesche Problemer fannen zanter 30 Joer Hëllef bei der a.s.b.l. Reseau Psy.

D'Krankheet ze acceptéieren, wier dacks schwiereg fir déi Betraffen. De Reseau Psy huet eng Berodungsstell zu Gréiwemaacher an eng zu Esch. Fir den 30. Anniversaire goufen e Freideg Workshoppe fir d’Leit organiséiert an eng Ausstellung gemaach, wou Patienten eege Wierker ausstellen. Zil war et, d’Leit an de Mëttelpunkt ze stellen.

Rezent gouf ee Service de Logement Supervisé op d’Bee gestallt. Zil ass et, psychesch erkrankte Leit doheem ze betreien. 70 Plazen huet een, wat awer bei wäitem net de Besoinen zu Lëtzebuerg entsprécht. A Saache Psychiatrie misste weider Efforte gemaach ginn.

Am Reportage weise mer Temoignage vu betraffene Mënschen.



D'Ried vum Lydia Mutsch beim 30. Anniversaire vum Reseau Psy