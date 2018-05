Den Eusebio Leal zu Lëtzebuerg (18.05.2018) Lëtzebuerg an Havanna sinn iwwer vill Generatioune gewuess an hunn ähnlech Philosophien.

„D'Stad Lëtzebuerg gefält mer, de Patrimoine ass soignéiert, an am Dall huet een eng wonnerbar Natur!“...dee Luef hei kënnt net vun egal wiem, mee vun engem vun de bedeitendsten Denkmalschützer an Historiker weltwäit!





De Kubaner Eusebio Leal ass ee vu 60 Experten aus 30 Länner, déi sech 3 Deeg laang hei am Land iwwer den Europäesche Patrimoine ausgetosch hunn. Mat Muséeën eleng géif een dat net fäerdeg bréngen, sou de Message aus Kuba.







Wichteg fir de Eusebio Leal ass, dass an enger Stad grondsätzlech Leit liewe mussen an deene muss bewosst sinn, dass de Patrimoine vun enger Stad extrem wäertvoll ass. Dat war eng vun de Conclusiounen am Kader vum “European heritage heads forum” a Neimünster.



Invité war de kubanesche Stadhistoriker Eusebio Leal Spengler, deen Deeler vun Al-Havanna iwwer déi lescht 20 Joer restauréiert huet.