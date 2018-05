Um Marché gëtt gefaart, dass den Iran als ëmmerhin drëttgréisste Produzent vu Pëtrol kéint ewechfalen, 4% vun der weltwäiter Pëtrolsproduktioun kënnt aus dem Iran. D'Hausse huet awer scho laang virun der Story ronderëm den Atomdeal mam Iran ugefaangen an zwar nodeems d'OPEC, dat ass d'Organisatioun vun de Länner, déi Pëtrol exportéieren, Ufank 2017 decidéiert huet, manner Pëtrol ze fërderen, ebe well de Präis esou niddereg war an dat huet Mëtt 2017 da richteg ugefaange mat gräifen, zanterhier ass de Präis ëm bal 70% geklommen. Et kënnt also manner Pëtrol op de Marché, gläichzäiteg wiisst awer d'Weltwirtschaft, et gëtt es also méi gebraucht. Méi Nofro, manner Offer, doduerch klëmmt de Präis. Nach eng interessant Zuel dozou: Ufank 2017 haten d'Industrielänner nach 340 Millioune Barrel Pëtrol gelagert, haut sinn et der nëmmen nach 9 Milliounen.

Fir de Konsument heescht dat jo dann, wann de Pëtrolspräis klëmmt, da klëmmt och de Sprit op der Pompel?



De Portmonnie vum Automobilist freet sech net, wann de Pëtrolspräis klëmmt, mir gesinn, dass de Präis vum Super Bensin an der nämmlechter Zäit och geklommen ass, awer net esou staark wéi de Pëtrol, de Super95 ass do nëmmen ëm ronn 13% geklommen. Ganz intressant ass de Präis vum Heizungsmasutt, deen ass natierlech och an d'Luucht gaangen an zwar ëm 37%. De Konsument muss also nees méi déif an d'Täsch gräifen awer net fir all Produit d'nämmlecht déif.



Wéi kommen déi Differenzen dann zustanen? Firwat klamme Bensin a Masutt dann net d'nämmlecht staark wéi de Pëtrol an dann de Masutt och nach méi staark wéi de Bensin?



Do gëtt et eng Rei Ënnerscheeder: éischtens gëtt de Pëtrol ëmmer an US Dollar quotéiert, och déi europäesch Zort Brent. De Bensin hei op der Pompel awer an Euro, do gëtt et also eng Währungsdifferenz. An da setzt de Präis vum Bensin jo aus méi zesummen, wéi nëmmen d'Käschte fir d'Matière première, also de réien Ueleg do kommen nach Steieren dobäi, Accisen an TVA, Transportkäschten an dowéinst ass de Präis fir e Liter Bensin net nëmmen ofhängeg vum Pëtrolspräis an ännert dowéinst net grad esou wéi de Präis pro Barrel Pëtrol.



A firwat ass de Masutt méi deier gi wéi de Bensin, de Masutt jo 37% an engem Joer, de Bensin awer nëmmen 13%?



Dat läit dorunner, dass um Mazout vill manner Accisen drop si wéi beim Bensin, den Undeel um Präis fir de Pëtrol ass beim Mazout also vill méi héich wéi beim Bensin an dofir ass en och méi ofhängeg dovun. Mee am Summer brauche mer jo normalerweis och manner Heizungsmasutt a well de Präis vun de Pëtrolsproduite sech jo och an der Inflatioun erëmspigelt, soll jo och déi nächst Indextranche an der zweeter Hallschent vum Joer kommen.