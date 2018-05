Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© Police

Um kuerz no 7 Auer e Samschdeg de Muere koum et op der A1 a Richtung Stad, bei der Opfaart fir op d'A3 a Richtung Frankräich zu engem Accident an deem e Camion dra verwéckelt war.

Aus bis ewell ongekläerter Ursaach huet de Chauffeur vum Camion um Gaasperecher Kräiz d'Kontroll iwwert säi Won verluer, koum un d'Schleideren an ass mat der Kabinn vum Gefier op de Leitplanken zum Hale komm. De Camionschauffer huet missten aus der Kabinn erausgeschnidde ginn. Schwéier blesséiert koum dëse mat der Ambulanz an d'Spidol. Wéi sech erausgestallt huet, stoung de Chauffeur ënnert staarkem Alkoholafloss.

D'Opfaart fir op d'A3 huet misste wärend de Rettungsaarbechte gespaart ginn a wäert och nach bis e Méindeg de Mueren zou bleiwen, esou de Cita.