© Andy Brücker

Am Lokale gouf et e Samschdeg am Nomëtteg eng Rei Accidenter. Zu Déifferdeng gouf um 4 Auer Mëttes e Kand an der rue Emile Mark ugestouss a blesséiert.



Detailer gëtt et net. Um Waldhaff gouf eng Persoun verwonnt wéi zwee Autoen op der Iechternacher Streck anenee geknuppt sinn. Zwee Blesséierter gouf et an der Stad um hallwer 3 wéi zwee Autoen an der Auguste Charles kollidéiert sinn.



Donieft goufen och zwee Motocycliste verwonnt. Tëscht Mierkels a Kautebaach war e Motorradsfuerer an der Mëttesstonn gefall. An tëscht Bënzelt an der Rossmille sinn en Auto an e Moto anenee gerannt.