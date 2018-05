Um Neihaischen konnt een e Samschdeg eng Zäitrees maachen, do war nämlech déi 8. Editioun vum Keltefestival Bealtaine.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

X

Dee gëtt zanter 2008 vun de Lëtzebuerger Guiden a Souten organiséiert.

Déi Gruppen, déi hei um Bealtaine Festival traditionellt Handwierk weisen, versichen datt esou authentesch an historesch korrekt ze maache wéi nëmme méiglech. Op esou Evenementer gehéieren och ëmmer Show-Kämpf zum Programm. E Samschdeg waren d'Réimer d'Géigner vun de Kelten.

D'Lëtzebuerger Guiden a Scoute si fir d'Organisatioun vum Festival responsabel an si ginn dobäi vun der Natur an Ëmweltverwaltung ënnerstëtzt. Zanter enger Woch campéieren d'Scouten um Neihaischen fir alles opzeriichten. Zanter engem hallwe Joer gëtt ewell scho geplangt um Evenement. Eng 60 Fräiwëlleger sinn an der Organisatioun engagéiert.

De Bealtaine Festival ass och e Sonndeg nach dee ganzen Dag iwwer, d'Dire ginn um 11 Auer op. D'Organisateure rechnen op deenen zwee Deeg mat ronn 6.000 Visiteuren.



FOTOGALERIE: D'Preparatioune fir de Keltefestival Bealtaine



Méi Detailer gesitt Dir den Owend am Journal op der Tëlee!