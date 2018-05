© RTL (Archiv)

En uergt Accident gouf et e Samschdeg den Owend kuerz no 19.30 Auer op der Schmëtt zu Huldang. Dem 112 no ass do eng Persoun ënnert en Trakter geroden.

Nieft de Secouriste vun Ëlwen a Wäisswampech war och den Ettelbrécker Samu op der Plaz, de Blesséierte koum mam Rettungshelikopter an d’Klinik.

Zu Bouneweg op der Diddenhuewener Strooss ass géint 20.30 Auer eng Persoun ugestouss ginn. Och hei war de Samu-Nout-Dokoter op der Plaz, d’Strooss war och eng Zäit laang fir den Traffik gespaart.

Detailer zu béide Virfäll leien eis nach net vir.