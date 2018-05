X

De ronne Gebuertsdag ass dann och d'Thema vum folkloristesche Fest dëst Joer: 70 Joer Gënzefest - oder wéi se zu Wooltz soen: Geenzefest - vun 1948 bis 2018.Gënzekinnigin ass d'Alexandra Costa Magalhães mat hiren Éierendammen Silvija Adrovic, Tammy Devillet, Diana Korac, Clara Marinho, Nicole Nickts, Mayte van Ryckeghem.

19.05.2018-26.05.2018

Exposition de photos « 70 Joer Geenzefest », Fotoclub Wooltz

Exposition philatélique, Société philatélique Ardennaise Sophia

Château de Wiltz

9h00: Luxembourg Museum Days

Entrée libre

Lieu: Château de Wiltz

9h00-17h00: Geenze-Cup 2017, Agility

Lieu: Terrain, route de Winseler

Org.: HSV Wooltz

9h30: Messe solennelle à l'église décanale de Wiltz

Chantée par la Chorale Ste Cécile de Wiltz

14h00: « 11 Meter Tournoi » Tournoi de foot du Genêt

Lieu : Terrain de foot « Am Pëtz », Weidingen

Org.: Jugendcommissioun FC Wiltz 71



Ganz faarweg war de Cortège 2017.

Lundi de Pentecôte - 21.05.2018

9h00 Entrée gratuite aux Musées et expositions au château avec le billet d'entrée du Corso

10h30 Marché du Genêt, Cour du Château et dans les rues de Wiltz

11h00-12h30 Concert apéritif „Eislécker Stemmungsbléiser", Cour du Château

11h00 Animations pour enfants : Ville-haute & Ville-basse

Stelzentheater Circolo, Facepainting & Glittertattoos by The Party Ville

12h30-14h30 L'orchestre The Humphrey's

13h00-14h30 L'homotonneau, Grand-rue

70e Corso du Genêt : 1948 - 2018

14h30 Départ du Corso: Place des martyrs - Ville haute

15h00 Passage du Corso: Ville basse





La 70e fête du genêt aura lieu le lundi de Pentecôte, 21 mai 2018. Le départ du corso sera donné à 14h30. Tout le programme est disponible sur www.geenzefest.lu.

En raison de l'organisation de la fête, les rues suivantes à Wiltz seront barrées à toute circulation le lundi, 21 mai 2018 entre 13h00 et +- 17h15:

route de Bastogne

route d'Ettelbruck

rue de la Fontaines

Grand-Rue

rue Michel Thilges

Avenue de la Gare (Place des Tilleuls)

Les courses de bus RGTR 5861 (dép. Bastogne 13.30 h) et 6941 (dép. Bastogne 16.30 h) circuleront, après la desserte de Wiltz-Schumann directement via la RN 26 vers Wiltz-Lycée du Nord (virage dans les quais) retour via la RN 26 - Schumannseck - RN 15 – Büderscheid - suite itinéraire normal, et vice-versa pour la course 6460 (dép. Ettelbruck 15.10 h).

Arrêts non-desservis: toute la localité de Wiltz à l'exception de Wiltz-Lycée du Nord.

L'arrêt de Büderscheid-Village sera remplacé par l'arrêt Büderscheid-Bischtermillen (situé sur la RN 15).





Le comité 2018 «Les Amis de la Féerie du Genêt»: Hieff Mike (Président), Nickts Guy (Vice-Président), Goncalves Tun, Therres-Brosien Françine, Goncalves Michel, Stefania Nickts, Heidstra Marissa, Susic Vanesa (Membres)

en collaborations avec le Syndicat d'Initiative et de Tourisme Wiltz