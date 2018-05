Wéi d'Police matdeelt, gouf et um Sonndeg de Moie quasi am Zentrum vu Munneref e versichte Car-Jacking.

Beim Pavillon du Brill hat sech géint 10.45 Auer e Mann bei en aneren an den Auto gesat an dëse mat enger Schosswaff menacéiert. D’Affer ass erausgeklommen an huet haart no Hëllef gejaut, wourops den Täter sech zu Fouss ewech gemaach huet.

D’Police ass verstäerkt am Asaz, fir de Mann ze sichen, a réit dofir den Ament am Beräich Munneref kee mam Auto matzehuelen.

Den arméierte Mann gëtt als 25 bis 30 Joer jonken Typ beschriwwen, vu schwaarzer Hautfaarf, dee Franséisch géif schwätzen. Hie wier sportlech gekleet mat enger schwaarzer Box an engem groen Overall

Zeie si fir den 113.