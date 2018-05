Op Uerder vum Parquet waren e Samschdeg den Owend an an der Nuecht op e Sonndeg dann nees Alkoholskontrollen, dat zu Dikrech, wéi och zu Esch...

855 Chauffeure goufen am Ganzen kontrolléiert, 25 mol war den Alkoholtest positiv. 8 Führerschäiner goufen nach op der Plaz agezunn.

Dann huet d'Police nach 11 Automobilisten opgezielt, déi wéinst ze vill Alkoholgenoss hiert d'Gefier no enger Kontroll hu misse stoe loossen. Dat zu, an derGéint 22.30 Auer koum et zuan der Rue Principale zu enger Frontalkollisioun. E Chauffeur war op d'Géigebunn geroden an do mat engem Gefier, wat him entgéint koum, zesummegerannt. Well béid Automobilisten awer net séier ënnerwee waren, si méi uerg Blessuren ausbliwwen. Den Automobilist, dee Schold um Accident war, stoung ënner Drogenafloss.