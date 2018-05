Um Sonndeg huet déi nei Gemeng Helperknapp, déi Béiwen un der Atert an Tënten regruppéiert, op hiren Helpermaart invitéiert.

Deemools war et e regelrechte Véimaart. Am Joer 1832 gouf de Maart dunn op eng aner Plaz verluecht. De Fënsterdall war du seng nei Heemecht. Fir de symbolesche Frang koum den Helpermaart vu Miersch zréck op Béiwen un der Atert. Haut Gemeng Helperknapp. Dat sinn elo 30 Joer hier. Aus dem Véi- gouf e Konscht- an Handwierkermaart.70 Verkafsstänn, eng gutt Ambiance a vill Leit waren op der Jubiläums-Editioun vertrueden.