X

De Scouts Grupp HoGa, dat steet fir Hollerech Gare, huet dëse Weekend säin 100. Gebuertsdag offiziell gefeiert. D'Hollerech-Garer Scouten zielen domadder zu den eelsten Scoutsgruppen am Land. Als alleréischte Veräin am Land gëllen "Les Éclaireus de l'Athenée" vun 1914.





Den éischten HoGa-Scoutshome war am Hollerecher Gaswierk, haut ass de Grupp am Péitrussdall doheem. De Grupp Hoga huet den Ament 15 Cheffen a 45 Kanner. D'Scoutscheffe maachen dat alleguer benevole. Dës Aarbecht ass zäitintensiv, seet de Chef de Groupe Andrea Schultze, zwou Stonnen den Dag géing een domadder verbréngen, fir d'Aktivitéiten ze preparéieren.





An de leschten Joren ass d'Zuel vun de Kanner beim Grupp Hoga ëmmer weider an d'Luucht gaang. An och d'Fnel huet esouvill Membere wéi nach ni an hirer Geschicht.



3.200 Scouten zielt d'Federatioun aktuell, an et wëll ee weider wuessen. Et géing een dowéinst versichen weider lokal Gruppen opzemaachen. Den Ament géing ee grad un engem Projet zu Déifferdeng schaffen, seet de Comissaire générale adjoint, Raoul Wirion.