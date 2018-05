Lëtzebuerg aus der Loft: Deel 1: Buergen a Schlässer (21.05.2018) Dës Woch kucke mer an enger Serie vu Reportagen, wéi Lëtzebuerg aus der Loft ausgesäit.

109 Schlässer a Buerge stinn op de knapp 2500 m2. 76 sinn an engem relativ gudden Zoustand. De gréissten Deel a staatlecher Hand. Sites et Monuments geréiert de Patrimoine.D'Schlass vu Buerschent ass 1430 fäerdeg ginn, am 19. Joerhonnert gouf et opginn, 1972 huet de Staat et aus privater Hand opkaf. Et ass vun der Fläch hier dat gréisste Schlass, wat mir hunn.Et sinn touristesch Attraktiounen, déi uechtert d'Land Leit unzéien. D'Veianer Schlass huet seng Urspréng am 3. Joerhonnert. 200 Dausend Visiteuren sinn an de beschte Joren op Visitte komm. Aus strategesche Grënn gouf tëscht dem 11. a 15. Joerhonnert d'Schlass ausgebaut, fir d'Däll kënnen ze iwwerwaachen.