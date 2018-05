Foto vun 2017 © RTL-Archiv

De fréieren Iechternacher Buergermeeschter an LSAP-Ostdeputéierten Jos Scheuer huet elo eng ëffentlech Petitioun lancéiert, fir datt de Péngschtdënschdeg nees e schoulfräien Dag am ganze Land ass.Déi individuell Excusen, déi d'Schüler ufroe mussen fir kënnen derbäi ze si wann d'Sprangprëssessioun an eng Vakanz fält, géif dem immateriellen Unesco-Ierwen, dat d'Evenement ass, net gerecht ginn. D'Regierung, stellt de Jos Scheuer am Text vun der Petitioun fest, hätt net deen néidege Respekt an déi néideg Sensibilitéit fir eng Traditioun, déi déif an der reliéiser a kultureller Geschicht vu Lëtzebuerg verankert ass.Well d'Sprangprëssessioun zanter Januar 2010 zum immateriellen Kulturierwe vun der Unesco gehéiert, gëtt d'Regierung mat der Petitioun opgefuerdert hir Positioun z'iwwerdenken. D'Petitioun ass nach am Gaang iwwerpréift ze ginn.Réckendeckung kritt de fréiere Gemengepapp vun den Organisateure vum Willibrordus-Bauveräin an dem aktuelle Buergermeeschter Yves Wengler, déi an der selwechter Saach scho beim Staatsminister aktiv gi waren.