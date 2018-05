Chômage Zuel vun de Leit, déi eng Aarbecht sichen ass ëm 3,5% erofgaangen

De Chômage am Land geet weider zréck. De Chiffere vun der ADEM no goufen am Abrëll 15.369 Chômeuren gezielt, dat sinn der eng 590 manner wéi nach am Mäerz.

Vun RTL