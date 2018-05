An der Mamer Strooss zu Bartreng ass en Dënschdeg um 10.17 Auer ee Camion gekippt, wéi en am Gaange war mat engem Kran Bëtongsplacken auszelueden.

X

De Camionschauffer war nieft enger Crèche am Gaange Bëtongsplacken ofzelueden, wéi d'Stäipe vum Camion ënnert der Laascht noginn hunn. De Kran war 28 Meter erausgefuer an hat 300 Kilo gelueden. Déi Charge war wuel ze schwéier.



© Christophe Hochard / RTL Télé Lëtzebuerg



Am 112-Bulletin ass ze liesen, dass bei deem Tëschefall 1 Persoun blesséiert ginn ass. Et handelt sech heibäi RTL-Informatiounen no ëm een Aarbechter, dee vun de Bëtongsplacke liicht um Been blesséiert gouf.

Zum Zäitpunkt vum Accident waren d'Kanner aus der Crèche dobaussen, et ass awer zum Gléck kengem eppes geschitt.

De Samu aus der Stad, d'Ambulanze vu Mamer an aus der Stad waren op der Plaz, grad wéi den Asazzenter vu Mamer an aus der Stad.



D'Rue de Mamer ass aktuell nach gespaart.