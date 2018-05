© Luc Rollmann

Wärend de nächste Woche soll de Programm vun déi Lénk op den Internetsite vun der Partei gesat ginn an do och fir déi breet Ëffentlechkeet an Organisatiounen zougänglech sinn.



Dee Moment sollen d’Leit d’Méiglechkeet kréien, hir Iddien a Remarken zum Walprogramm ze äusseren. Et wéilt een nämlech op participativ Biergerbedeelegung setzen. Eent misste sech d’Bierger nämlech bewosst sinn, huet et en Dënschdeg de Moien op der Presentatioun vum Walprogramm vun déi Lénk geheescht: d’Majoritéit vun der Populatioun ënnerwerft sech enger Minoritéit, déi iwwert hir Käpp ewech decidéiert. Hei misst eng sozial Transformatioun hier.



Et misst méi Gerechtegkeet geschafe ginn, datt zum Beispill déi Leit déi vill schafen, och schlussendlech deen Deel vum Kuch kréien, deen hinnen zousteet. Eng ganz Rei Proposen avancéieren déi Lénk an hirem Walprogramm, net nëmmen um sozialen Niveau, mee och zum Beispill op ekologeschem Niveau.



Do wëll d’Partei, datt ënnert anerem d’COP21-Ziler verbindlech an d’Lëtzebuerger Legislatur geschriwwe ginn, oder datt den ëffentlechen Transport ee Service publique gëtt, dee fir jidder’ee gratis ass. Zwar wéisst een an der Partei, datt d’Proposen am Programm vill Sue kaschten,“mee et ass awer och e Programm, dee nei Ressourcë generéiert an d’Suen do hellt, wou se sinn”, heescht et am Programm vun déi Lénk.



Deen definitive Programm soll iwwregens a ronn engem Mount ugeholl ginn.