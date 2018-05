En Dënschdeg géint 11.48 Auer gouf de Centre d´Incendie et de secours Gréiwemaacher-Mäertert wéinst enger Brandentwécklung bei engem Camion alarméiert.

De Camion war op der A1 op Héicht vun der Aire de Waasserbëlleg ënnerwee. Ee geplatzte Pneu war iwwerhëtzt an esou ass et zu engem liichte Brand komm.D'Rettungsekippe waren awer séier op der Plaz, esou konnt verhënnert ginn, dass sech d'Feier ausbreet. No enger Stonn war den Asaz eriwwer.