Ronn 10.000 Sprénger a Spectateure goufe sech zu Iechternach erwaart.



Um 9.30 Auer huet d'Prëssessioun sech a Beweegung gesat. Mat 38 Gruppe waren der dëst Joer zwou manner derbäi wéi zejoert.



Suergen maache sech d'Organisateure besonnesch fir d'nächst Joer, well de Péngschtdënschdeg dann net an d'Schoulvakanz fält. De Willibrordus-Bauveräin ënnerstëtzt dowéinst och déi ëffentlech Petitioun, déi de fréieren Iechternacher Buergermeeschter an LSAP-Ostdeputéierten Jos Scheuer lancéiert huet an déi am Gaang ass iwwerpréift ze ginn.



De Raoul Scholtes vum Willibrordus-Bauveräin ass och der Meenung, datt d'Regierung de Statut vun der Sprangprëssessioun als immateriellt Kulturierwe vun der Unesco méi eescht huele kéint.





Interview mam Raoul Scholtes vum Willibrordus Bauveräin



PROGRAMM 2018



Am Pfingstdienstag, dem 22. Mai 2018, findet in Echternach (Luxemburg) die Springprozession - Procession dansante d'Echternach - statt.



Pfingstdienstag



05.15 Uhr: Eintreffen der Teilnehmer der Route-Echternach-Sternwallfahrt

05.30 Uhr: Messe für die Teilnehmer der Route-Echternach-Sternwallfahrt

06.45 Uhr: Gemeinschaftsmesse in der Krypta

07.20 Uhr: Messe für die Pfarreiengemeinschaft Schweich (Krypta)

07.30 Uhr: Echternacherbrück: Empfang der Pilger von Großprüm und Waxweiler durch den Vorstand des Willibrordus-Bauvereins. Die Pilger werden in geschlossener Prozession zur Basilika geleitet.



08.00 Uhr: Pontifikalkonzelebration in der Basilika



Ab 08.30 Uhr: Aufstellen der Prozession für die Gruppen A–J und 1 – 10 im Ehrenhof der Abtei.



09.15 Uhr: Ansprache von Mgr. Jean-Claude Hollerich, Erzbischof von Luxemburg.



E Bild aus dem Joer 2012. © Steve Müller



09.30 Uhr: Beginn der Springprozession



Die Springergruppen 11 – 38 finden sich im Abteihof ein und stellen sich zu den ihnen zugeordneten Musikgesellschaften auf.



13.00 Uhr: Voraussichtliches Eintreffen der letzten Springergruppen in der Basilika



SCHLUSSANDACHT

Anschließend: HL. MESSE IN DER BASILIKA



15.15 Uhr: Lof en zegen van't Sacrament (St. Willibrordus parochie Eisden en Willibrordus Vrienden van Limburg)



16.15 Uhr: Hl. Messe in der Krypta (Abtei Kornelimünster)



E Bild aus dem Joer 2016. © Patrick Greis



Gratis Bus-Navette



D'Police Grand-ducale an de Willibrordus-Bauverein maachen d'Pilger fir d'Sprangprozessioun drop opmierksam, datt am Zentrum vun Iechternach net vill Parkplaze Péngstdënschdeg do sinn.



Duerfir ass eng Gratis-Bus-Navette do, déi d'Pilger vum grousse Parking beim Iechternacher Séi (bei der Lëtzebuerger Strooss) am 15 Minuttentakt vun 830 bis 1600 Auer vum Parking bis an den Zentrum an erëm zréckbréngt.



"Kirchliche Würdenträger"

Mit dem Erzbischof von Luxemburg, Mgr. Jean-Claude Hollerich, und mit seinem Vorgänger Mgr. Fernand Franck werden folgende kirchliche Würdenträger an der diesjährigen Springprozession teilnehmen:

S.Em. Kardinal Jacobus Willem Eijk,

Erzbischof von Utrecht (NL)

S.E. Mgr. Heinrich Mussinghoff

Bischof em von Aachen (D)

S.E. Mgr. Felix Genn

Bischof von Münster (D)

S.E. Mgr. Marc Stenger

Bischof von Troyes (F)

S.E. Mgr. Stephan Ackermann

Bischof von Trier (D)

S.E. Mgr. Johannes van den Hende,

Bischof von Rotterdam (NL)

S.E. Mgr. Jörg Michael Peters

Weihbischof in Trier (D)

S.E. Mgr. Matthias König

Weihbischof in Paderborn (D)

S.E. Mgr. Theodorus Hoogenboom

Weihbischof in Utrecht (NL)

S.E. Mgr. Wilfried Theising

Weihbischof in Münster (D)

S.E. Mgr. Rolf Lohmann,

Weihbischof in Münster (D)

Rev. Dom Michel Jorrot OSB

Abt von Clervaux (L)

Rev. Dom Ignatius Maaß OSB

Abt von Sankt Mathias, Trier (D)

Rev. Dom Friedhelm Tissen OSB

Abt von Kornelimünster (D)

Rev. Dom Mauritius Choriol OSB

Abt von Tholey (D)

S.E. Mgr. Joris A.O.L. Vercammen

Erzbischof derAltkatholiken, Utrecht (NL)

Mgr. Ioakim Archontos, Archimandrite

Erzpriester Panagiotis Moschonas,

Bischofsvikar der griechisch-orthodoxen Kirche

Erzpriester Spyridon Tsekouras

E Bild aus dem Joer 2017.

Informatiounen

Die internationale Prozession, die jährlich am Pfingstdienstag zu Ehren des heiligen Willibrord (658 - 739) durch die Straßen der geschichtsträchtigen Ortschaft Echternach zieht, darf ohne weiteres als Kuriosum bezeichnet werden. Bei dieser Prozession, die Tausende von Teilnehmern, aber auch Tausende von Schaulustigen anzieht, springen die Gläubigen von einem Bein auf das andere, indem sie sich langsam vorwärts bewegen.