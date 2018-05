Um Freideg den Owend gouf e Mann vun engem Auto ugestouss, ass iwwert de Capot an d'Glace geschleidert ginn iert, en dunn um Buedem gelant ass...

Géint hallwer 9 e Freideg den Owend koum et zu dësem Virfall, dat an der Diddenuewener Strooss bei der Stater Gare, net wäit vun engem Hëllefszenter ewech. E Mann gouf hei vun engem Auto erfaasst, dee vun Hesper aus komm ass. De Foussgänger ass dunn iwwert de Capot an d'Glace vum Gefier gaangen, iert en dunn um Buedem gelant ass.



De Chauffeur vum Accident ass allerdéngs net stoe bliwwen, mee ass a Richtung Rondpoint "Gluck" geflücht. D'Sich nom Chauffeur ass bis ewell ouni Resultat ausgefall.

D'Affer selwer gouf säitens dem Samu an de Beruffspompjeeën op der Plaz behandelt ginn a koum dunn an d'Spidol. Ermëttlunge goufen ageleet.