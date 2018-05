© RTL Archiv

Eng Annonce an enger Lëtzebuerger Dageszeitung dierft de Weekend e gewëssene Virwëtz ausgeléist hunn: wien stécht hannert der Iddi, dem Franséische President Macron seng „En Marche“ Beweegung och hei am Land ze lancéieren? Et ass de Georges Jacobs den deem een oder anere schonn als President vun der Jeeërfederatioun dierft bekannt sinn.





Et war also nach net de Vizepremier a Wirtschaftsminister Etienne Schneider den eescht gemaacht huet an di politesch Landschaft nei wëllt opstellen, esou wéi en dat scho mol an de Raum gestallt hat. De Georges Jacobs, Generalist hat an der Zeitung d'Leit dozou opgeruff sech bei Interesse un der Beweegung bei him ze mellen. De Jacobs selwer wier ni lénk oder riets gewiescht, mee éischter empathesch géigeniwwer Mënschen.

Den Ëmweltschutz, an de Wuesstem si Sujeten déi de Georges Jacobs am Gespréich ugeschwat huet mee virun allem d'Allgemengwuel soll d'Zil vu der neier Partei sinn, d'Iddie vun de klassesche Parteien déi alleguer nëmmen een Deel vun de soziokulturellen Iddie géife wiere net méi zäitgeméiss. Et wier wichteg eng Identitéit vun der Allgemengheet ze schafen, an dat wéilt de Georges Jacobs mat senger Beweegung gären areechen.

Eng hallef Dose Leit géife schonn un der Iddi schaffen, 30 Leit hätten sech op seng Annonce gemellt, dorënner eng Rei interessant Nimm versprécht de Georges Jacobs, wien dat soll si, bleift awer de Moment säi Geheimnis. D'Zil ass awer gewosst, et wéilt ee Lëschten opstellen a mat an d'Wale goen.