Wéinst engem defekte Behälter fir Déierefudder war zu Hesper d'Zockerléisung an eng Baach an der Géigend gelaf.

© Police

Schonn e Sonndeg koum et zu dëser Pollutioun an der Uelzecht. Iwwert en defekte Behälter fir Déierefudder ware ronn 10.000 Liter Zockerléisung op den Terrain vun engem Bauerenhaff zu Hesper gelaf. De Bauer hat doropshin den Haff zwar gebotzt, allerdéngs hat en de Virfall net bei den Autoritéite gemellt.

© Police

Doduerch war dann och en Deel vun der Zockerléisung an eng Baach gelaf, dat direkt an der Géigend vum Haff. Géint 17 Auer huet d'Uelzecht dunn ugefaangen sech brong ze fierwen. An Zesummenaarbecht tëscht der Police an dem Waasserwirtschaftsamt konnt d'Quell vun der Pollutioun séier ermëttelt ginn.

© Police

Dat Ganzt gouf protokolléiert, de Parquet huet Waasserprouwen ugefrot, déi an de nächsten Deeg sollen ausgewäert ginn.