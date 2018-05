© Police

E Méindeg de Moie géint 10.20 Auer hunn d'Ponts & Chaussées op der Tréierer Autobunn op Héicht vum Kierchbierg eng Camionnette fonnt, déi eng Pann hat.D'Police gouf geruff an déi huet relativ séier gemierkt, datt d'Camionnette iwwerluede war an net méi à même wier ze fueren: D'Zwillingspneue ware geplatzt, de Chassis war an der Mëtt gerass an d'Radophängung vir lénks war gebrach.Um Daach vun der Camionnette goufen eng ganz Partie Miwwelen, der Police no op engem immens geféierlech Aart a Weis a quasi ouni Sécherung, transportéiert. Och bannen dra war se strubbelvoll.De Chauffer koum aus Däitschland a war um Wee op Marseille, wou en d'Fähr wollt huelen, fir an Algerien ze kommen.Am "Centre Douanier" um Houwald gouf d'Camionnette gewien: Si huet 7,420 Kilogramm op d'Wo bruecht, hiert maximal erlaabte Gewiicht louch bei 3.500 Kilogramm - also knapp 4 Tonnen Iwwergewiicht.De Parquet gouf informéiert, deen huet d'Gefier saiséiere gelooss.