De Kaffeesaz, deen am Restaurant iwwreg bleift, als Dünger notzen, fir Champignonen ze ziichten, oder eng Zort Marber, deen aus Plastiksfläschen entsteet, sinn zu 100 Prozent Recycling!



Dat sinn nëmmen e puer Beispiller, wéi an Holland den Ament ganz ënnerschiddlech Konzepter entwéckelt ginn, mat Offall oder engem Produit, deen ausgedéngt huet en neie Sënn a Notzen ze ginn! Iwwer dës Weiderverwäertung bleift een also am Kreeslaf vun der Wirtschaft.

Et bräicht ee sech am Verglach mam Ausland net ze schummen, sou den Christian Tock, Direkter vun de nohaltegen Technologie beim Wirtschaftsministère am Interview. Et géife scho ganz vill Kollaboratiounen, Projeten a circulaire Mesuren hei zu Lëtzebuerg.

Holland zielt zu den Leader, am Kader vun der 1. offizieller Staatsvisite vum hollännesche Kinnek um Mëttwoch, fannen dann och Entrevue tëscht béide Länner statt, fir nei Synergie rondrëm déi circulaire Ekonomie ze schafen. An deem Kader hunn d'Kollege vum Magazin sech och verschidde Beispiller vun der sougenannter Economie Circulaire ugekuckt. Beispiller, déi eventuell och fir Lëtzebuerg kéinten interessant sinn.