An der Rue du Soleil koum et en Dënschdeg de Mëtteg géint 15.15 Auer zu engem Brand an engem Eefamilljenhaus. 3 Stroossen hu musse gespaart ginn.

© Police

Nodeems d'Feier gemellt gi war, ass d'Police op d'Plaz gefuer. Am Haus waren deen Ament nach zwou Persounen, déi direkt evakuéiert goufen.D'Feier war an der Schlofkummer um 1. Stack ausgebrach. Fir erauszefannen, wéi et zum Feier komme konnt, gouf d'Police judiciaire mat enger Enquête chargéiert.Op der Plaz waren d'Beruffspompjeeën, de Samusdokter an zwou Ambulanzen.D'Rue du Soleil, d'Rue Schetzel an d'Rue des Sources hu wéinst dem Feier musse gespaart ginn.