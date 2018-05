An der Nuecht op en Dënschdeg ass den Tram eng éischte Kéier iwwert d'Rout Bréck an de Glacis gefuer. An d'Allée Scheffer krut nees Beem.

Luxtram huet mat der Testphas fir den Trançon Kierchbierg-Stäreplaz (Étoile) ugefaangen.Vum Arrêt "Rout Bréck - Pafendall", mam Funiculaire, fiert den Tram jo iwwert d'Rout Bréck, laanscht de Groussen Theater, béit do of, fir dann duerch d'Alleé Scheffer iwwer de Glacis ze fueren an da via d'Rue Jean-Pierre Probst op der Stäreplaz unzekommen.Besonnesch komplizéiert war jo d'Kéier beim Groussen Theater, iwwert der Zoufaart fir d'Parkhaus, wou zousätzlech Etüden néideg waren - wéinst der Stabilitéit.Antëscht verdéngt d'Allée Scheffer dann och nees hiren Numm, well do goufen nees Beem geplanzt, si ass also nees eng Allee. Et sinn awer jonk Beem, déi al ware jo oftransportéiert ginn.Op enger Pressekonferenz de 4. Juni gëtt et weider Detailer iwwer déi nächst Etappe vum Tram.