Déi stäerkste Sanktiounen an der Geschicht, dat huet den amerikaneschen Ausseminister Mike Pompeo e Méindeg a senger Ried a puncto Iran ugekënnegt. En huet 12 Konditioune gestallt, fir een neien Accord mam Iran auszehandelen. Zanter datt d'USA aus dem Atomofkommes erausgeklommen ass, si vill Betriber veronséchert. Wéi een Impakt hunn d'Tensiounen op europäesch a Lëtzebuergesch Entreprisen?

Wéi 2015 den Atomaccord ënnerschriwwe gouf, du goufen am Iran Sanktiounen a puncto Wirtschaft an Handel opgehuewen. Den Direkter vun den internationale Bezéiungen an der Chambre de Commerce Jeannot Erpelding erkläert, datt zanter hier vill Entreprisen erëm Interessi un der Islamescher Republik gewisen hätten. Dorënner och Lëtzebuergesch Betriber. Dat krut awer elo nach e relativ staarken Dämpfer, well d'Entreprisen net wëssen, wéi et elo viru geet a veronséchert sinn, wat d'Aktioune vun den Amerikaner betrëfft.

Dem STATEC no huet sech de Montant vun den Exporter vu Lëtzebuerg Richtung Iran an deene leschten 3 Joer bal verfënneffacht. Ronn 1,3 Milliounen Euro am Joer 2015 géintiwwer 6 Milliounen zejoert. Ma vill Entreprisen, déi als Fournisseur um Iran interesséiert sinn, hunn och d'USA als Client. D'Betriber géifen elo oppassen, wou a bei wiem se investéieren. Ee kuerze Rappel, 6 Milliounen Euro huet de Grand-Duché zejoert an den Iran exportéiert, an d'USA waren et dogéint 430 Milliounen. Dat steet also a kenger Relatioun. Franséisch Entreprisen hunn dogéint massiv an den Iran investéiert. Hinne fält de Choix tëscht Iran an USA méi schwéier. An net nëmmen do hätten de Trump a seng Ekipp Afloss op de Marché an op europäesch Firmen, sou de Jeannot Erpelding weider.



Well international Transaktioune jo dacks an Dollar gemaach ginn, huet d'USA och dorobber nach e gewëssen Afloss. Dat sinn indirekter Impakter, sougenannt extra-territorial Sanktiounen, déi Europa treffe kënnen. Donieft kéinten elo aner Länner an aner Entreprisen ouni Lien zu den USA vun der Situatioun profitéieren, wann d'Europäer sech géifen zréck zéien. Si kéinten da méi aktiv am Iran ginn.

D'Europäesch Unioun huet ugekënnegt, sech géint d'extra-territorial Sanktiounen ze wieren. Si hunn ee Gesetz vun 1996 reaktivéiert, wat d'Ofwier vun US-Sanktioune virgesäit.