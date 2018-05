All Schüler kann sech fir d'Sprangprëssessioun fräi huelen, och 2019. Allerdéngs, esou de Minister, wier et onverhältnesméisseg alle Schüler fräi ze ginn.

En Dënschdeg, um Dag vun der Iechternacher Sprangprëssessioun, hat den Äerzbëschof Hollerech sech doriwwer geiergert a vun enger Sauerei geschwat, dass d'Schoulkanner fir d'Sprangprëssessioun oder d'Oktave kee generelle Schoulfräi kréien. Elo reagéiert den Educatiounsminister Claude Meisch.





Reaktioun vum Claude Meisch - Reportage Ben Frin



All Schoulkand huet Recht, sech fir Evenementer, wéi d'Sprangprëssessioun, schoulfräi ze froen. Dat geet dem Äerzbëschof allerdéngs net duer, hien hat en Dënschdeg e schaarfen Toun ugeschloen. Hien hat et eng "Sauerei" fonnt, dass verschidde Schüler um Dag vun esou engem Evenement Prüfungen hunn, sech also dann net fräi kënnen huelen.

Den Educatiounsminister Claude Meisch assuréiert, dass Schüler op Lycée oder Primaire och am nächste Joer kënne Schoulfräi froen, allerdéngs géif dat net jiddereen matkréien oder verschidde Leit wëllen et net matkréien.



Och 2019 wäerten d'Schüler op Päischtdënschdeg kënne fräi kréien. Dësen Dag fält jo, dat Joer, ausserhalb vun der Vakanz. Wann awer elo grad op deenen Deeg Prüfungen ugesat wiere géif dat jo kengem hëllefen. An virun allem ass et fir de Claude Meisch extrem onwahrscheinlech, dass en Enseignant eng Prüfung op den éischten Dag no enger Päischtvakanz leet. Dat wier also fir de Minister eng falsch Diskussioun, géif souguer dofir suergen, dass et op deem Dag net wäert zu enger Prüfung kommen.

Wéi wier et da wann d'Schüler generell fir Sprangprëssessioun an/oder Oktave schoulfräi kréien? Fir de Claude Meisch ass esou eng Mesure einfach onverhältnesméisseg: Hie géif et gutt fannen, dass ronn 2.000-3.000 Schüler dëst Joer op der Sprangprëssessioun dobäi sinn an och 2019 wäerten dobäi sinn. Allerdéngs misst ee bedenken, dass wann een deenen aneren 90.000 Schüler deen Dag géif fräi ginn, fir ville vun deene misst e professionellen Accueil assuréieren, sollten d'Elteren sech deen Dag net kéinten fräi huelen an ëm se këmmeren.

De Claude Meisch wéilt sech ëmmer dofir asetzen dass hei am Land Traditiounen a Glawe kéinte gelieft ginn an een och di entspriechend Méiglechkeet dofir géif kréien.