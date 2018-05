Fir d’éischt war et e Konflikt tëscht Katholiken an Protestanten, ier et zu engem Sträit tëscht den europäesche Pouvoire koum, déi hiren Afloss an Europa stäerke wollten, wou eben och d’Herzogtum Lëtzebuerg mat involvéiert war.





Den 30-järege Krich/Reportage Frank Elsen



An deem Kontext, koum et zu brutalen Ausernanersetzungen tëscht de Fransousen an den Habsburger, esou wéi am 16. Joerhonnert tëscht de 7 Nord-Provënzen vum spuenesch besaten Holland an dem spuenesche Kinnek. De spuenesche Kinnek, Philippe de 4., hëlleft sengem däitsche Cousin Ferdinand an erkläert de Fransousen de Krich. Am Mäerz 1635 iwwerfält de Gouverneur vu Lëtzebuerg, de Grof Christophe vun Embden, d’Nopeschstad Tréier, esou den Historiker Michel Pauly.



© RTL Archiv

D’Fransouse konnte verdriwwe ginn. De Gouverneur vu Lëtzebuerg eruewert Tréier zréck a verschleeft den Tréierer Äerzbëschof an d’Festung Lëtzebuerg. Enn Juni 1635 erkläert Frankräich Spuenien, an domat och Lëtzebuerg, de Krich. D’Fransouse waarden un der Grenz an iwwerfalen eist deemolegt Herzogtum. Och wann et 1648 zum Fridde vu Münster an Osnabrück koum, huet den Drëssegjärege Krich an eise Géigende bis 1659 gedauert. Virun allem d’Populatioun huet ënnert de Schikane vun de franséischen an de keeserlechen Truppe gelidden. Honger, Epidemien a Gewalt waren dagdeeglech präsent an d’Populatioun ass op verschiddene Plazen dramatesch zréckgaangen. Ënnert anerem, well tëscht 1612 an 1636 d‘Pescht hei am Land war.

Dosende vun Dierfer sinn am Herzogtum Lëtzebuerg verschwonnen, well se verbrannt goufen an d’Leit sech an d’Bëscher verstoppt hunn. Ënnert anerem, d’Duerf Himmlingen bei Schëndels, dat et haut net méi gëtt, esou de Michel Pauly.

Den Drëssegjärege Krich war net nëmmen eng Katastroph fir Europa, ma och fir d’Herzogtum Lëtzebuerg. Et war e grujelege Krich fir vill Mënschen an Europa. Dowéinst ass et och esou wichteg, dat sech an Europa weiderhi fir Fridden, Demokratie a Gerechtegkeet agesat gëtt.