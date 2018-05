CFL Chantier um Belval (23.05.2018) Zu Méchela war en Helikopter am Asaz. Nodeems virun e puer Wochen op dëser Plaz Fielse gerutscht waren, muss den Hang elo ofgeséchert ginn.

Op 3 Schichten sinn se am Asaz, fir bis Enn vun der Päischtvakanz fäerdeg ze ginn. Zanter dem 18.Mee ass d'Streck tëscht Esch a Péiteng nämlech fir den Trafic gespaart.Eng 1.000 Zich fueren all Dag um Lëtzebuerger Zuchreseau. Do bleift et net aus, dass regelméisseg d'Material, sief et d'Schinnen oder Weichen, mussen ersat ginn.Zu Méchela war déi leschten 2 Deeg en Helikopter am Asaz. Nodeems virun e puer Wochen op dëser Plaz Fielse gerutscht sinn, gëllt et den Hang elo ofzesécheren.Eng 50 Fileten huet den Helikopter an den Hang geflunn, wou dann eng Equipe dës fixéiere muss. Fir dës Aarbechten propper duerchféieren ze kennen, ass d'Streck tëscht Ettelbréck an Ëlwen gespaart.Am Verlaf vun de Summerméint wäerten op verschiddenen Zuchstrecken weider Aarbechten virgeholl ginn.