De Camion mat sengem Unhänger war un d'Rulle komm, hat eng Mauer duerchbrach an ass dunn op der Mauer un d'Stoe komm. Déi éischt Achs an d'Kabinn vum Camion sinn an der Luucht hänke bliwwen, well hannert der Mauer ass et 2 Meter an d'Déift gaangen.D'Pompjeeë vun Esch hunn de Camion mat engem Seel geséchert, ier e vun engem Kran aus senger mësslecher Lag befreit ginn. Den Asaz huet 3 Stonne gedauert.Op der Plaz am Asaz waren den CISMR, d'Pompjeeën an d'Police vun Esch.