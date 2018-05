Op der N4 Richtung Leideleng, koum et e Mëttwoch de Mëtteg, um kuerz virun 12 Auer zu engem Accident tëscht engem Auto an engem Camion. En Automobilist war hei op der genannter Streck ënnerwee, hannert him a Camion an e weideren Auto.



Aus bis ewell ongekläerter Ursaach huet den éischten Automobilist staark ofgebremst, woubäi de Camionschauffer net méi bremse konnt an dem Automobilist hannen drop gerannt ass. Wéinst dem staarken Zesummestouss an der Mass vum Camion gouf d'Gefier op déi aner Stroossesäit géint e Bam geschleidert.





Souwuel de Chauffeur wéi d'Bäifuererin hunn misste mat Hëllef vun de Pompjeeën erausgehollef kréien. Béid Persoune koume mat der Ambulanz an d'Spidol.

Den Automobilist deen hannert dem Camion gefuer ass, krut iwwerdeems och net méi rechtzäiteg gebremst an ass dem Camion hannendrop gestouss. De Chauffeur gouf heibäi awer net blesséiert.

Op der Plaz ware Beruffspompjeeën, d'Pompjeeë vu Leideleng an zou Ambulanzen. D'N4 a Richtung Gaasperech gouf op der Héich vun der Autobunnsopfaart fir den Trafic gespaart. Eng Deviatioun war gezeechent.