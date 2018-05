© Votum Klima

Wann all Land esou vill géif produzéiere wéi Lëtzebuerg, da bräichte mir 8 Planéiten! Mat dëser Ausso huet d'Plattform Votum Klima mat hiren 23 ONG'en gëschter 15 Fuerderungen un déi nächst Regierung presentéiert. Lëtzebuerg huet d'Paräisser Klima-Ofkommes ënnerschriwwen a soll mat dozou bäidroen, datt d'Äerderwiermung op 1,5 Grad Celsius limitéiert gëtt. Dovunner wier de Grand-Duché den Ament awer nach wäit ewech.

Votum Klima / E Reportage vum Anne-Sophie Heck



Lëtzebuerg wier un der Spëtzt vun de Länner mat den héchsten Zäregasemissiounen op de Kapp, huet et op der Pressekonferenz geheescht. Do ass ee grousst Suergekand de Pëtrol an domadder och den Tanktourismus. Ronn d'Halschent vun den Zäregasemissioune kéime vum Verkaf vu Sprit. Vill CO2 géif net hei verbraucht, ma kaaft ginn. Fir de Geograph Dietmar Mirkes vun der "Action Solidarité Tiers Monde", sinn d'Camionen de gréisste Problem. Hei ass et net de Grenzverkéier deen an d'Gewiicht fält, mee vill méi den Transitverkéier an den Tanktourismus.

D'Martina Holbach vu Greenpeace schwätzt vun der Responsabilitéit déi Lëtzebuerg an deem Domän huet. Dës Emissioun déi entstinn, entsti wéinst enger volontaristescher Lëtzebuerger Politik. Elo wier et awer un der Zäit, dës Politik op en Enn ze bréngen an d'Alternative missten sou lues op den Dësch kommen. Vun haut op muer geet dat ganzt net, dat weess och de Votum Klima.



© Anne-Sophie Heck (RTL)

De Ressourcëveverbrauch an de Sprit misste méi besteiert ginn sou d'Klima-Plattform. Manner CO2-Emissiounen also... donieft fuerdert Votum Klima ënnert anerem méi erneierbar Energien, méi Bio-Landwirtschaft an eng méi kohärent Klimapolitik. Mam Tram krut déi aktuell Regierung a Punkto Mobilitéit eng Bonne Note, dat géif awer nach laang net duer goen. Kritik gouf et och um Kaf vun Emissiounsrechter mam Kyoto-Ofkommes. Den Dietmar Mirkes seet, de Grand-Duché hätt iwwer d'Halschent vu sengem Progrès a Punkto CO2-Emissioune kaaft.



© Anne-Sophie Heck (RTL)

Ekonomie a Klimaschutz, do kéim een net iwwerteneen. No 2020 dierft ee keng där Rechter méi akafen. A wie mengt, datt de Klimawandel nach net do wier, sou nach d'Plattform... dee sollt un dat waarmt Wieder vun de leschte Fréijoerswochen denken.