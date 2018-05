D'Virschléi vum Patronatsverband UEL si kuerz a knapp formuléiert, well et geet drëms, méi effikass ze sinn.

UEL-Fuerderunge fir d'Walen / Reportage Ben Frin



D'Entreprise wieren d'Häerz vu Räichtum a Wuelstand hei am Land, an dofir misst d'Patronat, grad elo virun de Walen, och eng Meenung hunn. Dat seet d'UEL an huet dofir eng Broschür verëffentlecht, an där hir Fuerderungen un d'Politik opgelëscht sinn. Vun Digitaliséierung iwwer Aarbechtsmarché bis Logement, de groussen Deel vun de Sujeten ass ofgedeckt.

De Chômage geet erof, dat ass eng ganz gutt Nouvelle. Op der anerer Säit klot d'Patronat iwwer oppe Plazen déi net kënne besat ginn. Esou géife mer méi Aarbechtsplaze schafe wéi Leit hir Schoul ofschléissen oder an d'Pensioun ginn. Et feelt u qualifizéiertem Personal, seet de Jean-Paul Olinger, Generalsekretär vun der UEL, am Educatiounssystem sollten Upassunge virgeholl ginn.

Am Secondaire hätte mer e System, deen op 7 Joer baséiert. A villen anere Länner an Europa wier een do bei 6 Joer. Doru kéint ee sech upassen, mengt de Jean-Paul Olinger.

Och d'Sproochen am Schoulsystem sollt een iwwerdenken. Bei 64% vun de Leit wier d'Mammesprooch net Lëtzebuergesch, deem misst ee Rechnung droen. Eise System wier op der däitscher Sprooch opgebaut, an dat géif sécherlech net jidderengem entgéint kommen.

Méi Produktivitéit wënscht ee sech, méi mat manner erreechen, wéi muss ee sech dat virstellen?

Et géif drëm goe méi ze maache mat manner. Dat kéint ee mathematesch gesinn op verschidde Manéieren interpretéieren. Et kéint ee soen, et wéilt ee méi maache mat deene selwechte Leit; mir wëlle manner Leit hunn an dat selwecht produzéieren. De Jean-Paul Olinger erkläert, dass ee generell gesinn, iwwert den Dag gekuckt an den 8 Stonne wou ee schafft, méi misst produzéieren.

Och d'Besteierung vun den Entreprisë kéint nach verbessert ginn, grad esou d'Méiglechkeeten Talenter aus dem Ausland op Lëtzebuerg ze lackelen. Wat stellt d'UEL sech vir, sollt een d'Rulingen a Stock Options nees ausbauen?

Et géif ee jo gesinn, ob d'Leit op Lëtzebuerg kommen, oder éischter op Paräis, Bréissel oder London ginn. Deementspriechend misst een de Lëtzebuerger System just mat deenen anere vergläichen, fir ze gesinn, ob ee kompetitiv ass, sou de Jean-Paul Olinger.Méi Kompetenze fir de Premierminister wënscht sech d'UEL, méi Decisiounsméiglechkeeten, administrativ Prozesser sollen esou vereinfacht ginn.

Fir haut, muer, a fir de Waldag vum 14. Oktober, huet sech d'UEL eng extra Internetsäit ginn. D'Adresse bréngt et och do op de Punkt: an zwar uel2018.lu.