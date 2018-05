E Mëttwoch war den europäeschen Dag vun den Iwwergewiichtegen an do hëlt traditionell d'Clinique de l'Obésité vum CHL deel.

Dr. Martine Goergen iwwert d'Obesitéit bei Kanner (23.05.2018) Kanner beweegen sech haut net méi genuch, respektiv gëtt doheem dacks op Fast-Food zeréckgegraff.

Hei gëtt op verschiddene Stänn gewisen, wat de Leit ugebuede ka ginn, vun Therapien, dat geet vun der medezinescher Begleedung iwwer Sports-Medezin bis bei Operatiounen. An och an der Kannerklinik gëtt eng Clinique de l'Obésité. Hei gëtt et e ganze Programme vun enger Prise en charge, erkläert d'Dr. Martine Goergen, medezinesch Direktesch am CHL.Nieft dem Mangel u Beweegung bei de Kanner, spillt och d'Ernährung eng grouss Roll beim Iwwergewiicht. Dacks gëtt op Fast-Food zeréckgegraff, well een an der Famill eben net méi esou vill Zäit huet, fir frësch Saachen ze preparéieren.