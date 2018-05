Kuerz viru 17 Auer gouf e Mëttwoch an der Huewelerstrooss e Brand gemellt.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© Police

Wéi d'Police matdeelt, geet een dovunner aus, dass d'Feier an engem Ubau, just hannert engem Haus, ausgebrach ass. Dono huet de Brand sech dunn op d'Haus selwer ausgebreet. D'Ursaach vum Feier ass bis ewell net bekannt.



© Police