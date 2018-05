Raymond Becker iwwert déi nei Friddensplattform (23.05.2018) "Diplomatie amplaz Bommen" ass den Haaptmessage vun der neier Friddensplattform.

Och d'Modernisatioun vun esou enger Atomwaff ass fir ze fäerten. Als Beispill huet de Raymond Becker en Apel. Hätt eng Atombomm déi Gréisst, géif an engem Radius vu 5 Kilometer kee liewe méi existéieren.Déi aktuell Situatioun ass dowéinst geféierlech an esou goufen Initiativen op nationalem an internationalem Plang geschaf, fir d'Atomwaffen ofzeschafen. Haut mussen d'Bierger sech virun den Atomwaffe schützen, well si ginn net méi vun de Waffe geschützt.Eng weider Gefor gesäit d'Plattform an der kënschtlecher Intelligenz, déi vun de Militären ausgeschafft gëtt. Well dëse Robotter kënnt keng Ethik wa se Strategie fir d'Militär ausschafft.