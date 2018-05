De Grand-Duché verléiert am sougenannte World Competitiveness Yearbook vum Schwäizer IMD-Institut 3 Plazen par Rapport zu 2017 a fält aus der Top10.

Lëtzebuerg steet op Plaz 11 vun 63. Domadder steet de Grand-Duché no enger provisorescher Verbesserung 2017 nees op der selwechter Plaz wéi virun zwee Joer.



Déi éischt 3 Plaze si fir d'USA, Hong Kong a Singapur. Déi Schwäizer Analyse baséiert sech op Statistiken, awer och d'Meenung vun de wirtschaftlechen Decideuren.



Lëtzebuerg bleift gutt situéiert wat déi wirtschaftlech Performance ugeet. Hei steet d'Land op der 4. Plaz. Erof geet et beim Parameter vun der nationaler Ekonomie, wou Lëtzebuerg vun der 11. op déi 23. Plaz fält.



Wéi et heescht, misst de Grand-Duché nach méi op Innovatioun setzen.