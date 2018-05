Sou wéi vum Vertrieder vum Parquet gefuerdert, koum et um Stater Geriicht zu engem Fräisproch an enger vun den éischte Cyberkriminalitéit-Affären am Land.

Engem Mann war am November 2012 opgefall, wéi hien op säin Internetbanking kucke goung, dass net grad 2.250 € vu sengem Kont ofgebucht gi waren. En eelere Mann sollt heifir responsabel sinn: Well dee Mann awer just als „Geldiesel“ ze betruechte gewiescht wär, hat de Vertrieder vum Parquet säi Fräisproch gefrot, wouzou et um Donneschdeg also koum.