De Mann, deen an der Stad Cafészëmmere verlount, hat zejoert Sträit mat enger Locataire. Hien hat doropshin am September e Schlass ausgetosch, soudass d'Fra op der Strooss souz. Heifir waren ëmmerhi 6 Méint Prisong mat Sursis an eng ugemoosse Geldstrof verlaangt ginn, ma et koum eben och an där Affär zum Fräisproch.