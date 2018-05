Communiqué par: ministère de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse

Les épreuves écrites des examens de fin d’études de l’enseignement secondaire classique et secondaire général commencent le mardi 29 mai 2018. Les calendriers détaillés des différentes épreuves par formation sont téléchargeables sur le site Internet du ministère: http://www.men.public.lu/fr/secondaire/examens-fin-etudes/index.html. Au total, 3.516 candidats, dont 1.986 jeunes femmes (56,5%) et 1.530 jeunes hommes (43,5%), sont inscrits à la session d’été 2018.



Les inscriptions aux différents examens de fin d’études se répartissent comme suit: • examen de fin d’études secondaires classiques: 1.752 élèves (954 jeunes femmes et 798 jeunes hommes);

• examen de fin d’études secondaires générales: 1.737 élèves (1.023 jeunes femmes et 714 jeunes hommes);

• 27 élèves des cours du soir (9 jeunes femmes et 18 jeunes hommes) se présentent aux examens de fin d’études. Les épreuves écrites, orales ou pratiques sont évaluées par 1.254 membres de 196 commissions d’examen.