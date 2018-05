© Frank Elsen / RTL Radio Lëtzebuerg

Ebola-Epidemie am Kongo / Reportage Frank Elsen



Eng 630 Mënschen, déi mam Virus a Kontakt koumen, stinn zënter dem Ufank vun der Epidemie am Abrëll ënner Observatioun. Dowéinst ass den Ament d’ONG Médecins Sans Frontières op der Plaz, fir de Leit ze hëllefen.

Et gëtt gefaart, datt den déidleche Virus sech an der Hafestad Mbandaka explosiounsaarteg verbreed. Den Ament wier d'Situatioun zwar ënnert Kontroll, esou de Paul Delaunois vu Médecins Sans Frontières Lëtzebuerg. Et géing ee virun enger komplexer Situatioun stoen, fir ze reagéieren. Fir géint d’Ebola-Epidemie virzegoen, huet d’ONG elo verstäerkte Preventiounsmesure lancéiert. Leit, déi mam Virus a Kontakt gi sinn, ginn observéiert an et probéiert een och alles, fir dat medezinescht Personal sou gutt ewéi méiglech ze schützen, sou de Paul Delaunois vun MSF.

Op der Plaz gëtt probéiert, d’Leit nach besser ze sensibiliséieren. Médecins Sans Frontières huet Spideeler vu Mbandaka a Bikoro mat Better equipéiert, esou ewéi eng Isolatiounszon do installéiert. An Zukunft sollen 2 nei Strukturen opgemaach ginn, fir Leit mat Ebola ze traitéieren.



© Frank Elsen / RTL Radio Lëtzebuerg



Viru kuerzem gouf domat ugefaangen, d’Leit ze impfen. Alleng zu Mbandaka goufen eng 4.000 Vaccine verdeelt. E grousse Problem ass nämlech, datt bis ewell wéineg Leit geimpft goufen.



Am Moment sinn eng 20.000 Vaccinen disponibel. De Vaccin ass schwiereg ze produzéieren a wa sech d'Epidemie beispillsweis an der Stad Mbandaka géing ausbreeden, dann hätt een e grousse Problem, well an der Stad liewen eleng 1 Millioun Mënschen, sou de Paul Delaunois vun MSF.



Et hätt ee jiddefalls Konklusiounen aus der Epidemie a Westafrika vu viru 4 Joer gezunn. 1.000 Leit ware jo deemools a Westafrika gestuerwen. D‘Strukturen, fir d’Leit ze traitéieren, wieren adaptéiert ginn an déi néideg medizinesch Hëllefsmëttel verbessert ginn, esou nach Médecins Sans Frontières.