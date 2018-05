© Nico Graf RTL

Op engem Chantier zu Ueweraanwen sinn honnerte Stécker vu réimeschen Zillen an och e réimeschen Zillenuewe fonnt ginn. RTL ass iwwer d'Zillen informéiert ginn an op der Platz huet sech gewisen, datt ebe méi am Buedem läit, wéi just gebrachen Zillen.

Hannert dem Réibau vun engem Haus op engem Chantier an der Rue Andethana zu Ueweraanwen hänken am leemege Buedem ganz vill flaach rout Steng, Zillestécker.



Rout Gestécks hänkt am Hank, an engem Rampli, do, wou de Bagger opgehalen huet mat gruewen. An eppes anescht fält op: gehae Steng, se gesinn aus wéi kleng Paweesteng, déi zesummegebak schéngen, iwwereneegebaut. Mee déi Steng sinn net rout, mee gro verfierft. Ëm wat dréit et sech do? Wann déi rout Steng Zille sinn, da kéint déi gro Struktur emol den Uewe sinn, an deem déi Zille gebrannt goufen.





Eng historesch Decouverte - Reportage Nico Graf



Nodeems mir dem "Service archéologique" vum Musée eis Observatioun gemellt hunn, geet déi responsabel Archeologin Lynn Stoffel op d' Platz a confirméiert eis, datt si am Musée vun de rouden Zille woussten, datt dat réimescher wierendatt si awer näischt vun der gebauter Struktur woussten. D' Spezialistin stellt formell fest, datt een hei géif d'Baussemauer vun engem réimeschen Zillenuewe gesinn. Dat ganzt wier en Deel vun engem Profil , dee beim Bau vun engem Haus entstanen ass.

De Beruffschauffer schéngt e bëssen äifreg gewiescht ze sinn, wéi hien d'Chantiersgrouf ausgebaggert huet: Den Hausbesëtzer huet fir d'Fundament ze maachen, de Buedem ofgedroen an dobäi hanne just um Befonnt laanschtgekraatzt. De gréissten Deel läit also do hannendrun am Gaart, gutt protegéiert am Buedem. Eng Ausgruewung ass dem Lynn Stoffel no awer bis ewell net virgesinn.



© Nico Graf RTL

Well vum Brennuewen näischt bekannt war, hat de Musée de Chantier virum Gebaggers net gestoppt, seet d' Archeologin. Mam Promoteur wier iwwer d'Zillestécker geschwat ginn an elo soll nach eng Kéier geschwat ginn. Am archeologesche Sënn hätt ee Chance gehat, well den Uewen, wéi gesot, net zerstéiert gouf, nëmme liicht mam Bagger touchéiert. Ma genee dowéinst wier den Uewen allerdéngs iwwerhaapt emol entdeckt ginn. Elo heescht et an Zukunft méi oppassen, wann sech eppes weider op dësem Terrain géif bautechnesch doen, esou déi responsabel Archeologin weider.