Um 10.15 Auer huet déi Lëtzebuerger Douane um Grenziwwergang vun der A3 a Richtung Stad Lëtzebuerg de Camion ugehalen, fir ze kontrolléieren. Et huet sech dobäi ëm e Gefier gedréit, dat a Groussbritannien immatrikuléiert ass. Bei der Kontroll ass du séier erauskomm, dass sech am Ganze 5 Persounen am Camion wärend der Rees opgehalen hunn, 4 Erwuessener an e Kand. De Camionschauffer war um Wee vu Frankräich an d'Belsch.

De Persounen an dem Kand geet et gutt. Si goufen an déi zoustänneg Opfaangstruktur bruecht. D'Ermëttlunge lafen.