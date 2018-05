© U.S. Air Force - Tech. Sgt. Howard Blair

E Samschdeg ass nees dësen "Memorial Day" genannten Dag. D'Zeremonie ass um 14 Auer um "American Military Cemetery" zu Hamm, allgemeng besser bekannt als "Luxembourg American Cemetery".



Extra ass dëst Joer, datt e Militärfliger vun der U.S. Air Force wärend der Commemoratioun iwwer de Kierfecht flitt – eng Herkules C-130 mécht e sougenannte Fly-over.



D'C-130 gëtt vun der Lockheed Corporation gebaut a gehéiert zu de meeschtverbreete militäreschen Transportfligeren.



Um "Memorial Day" huelen och dës Joer nees héichrangeg Vertrieder aus Politik a Gesellschaft deel.



Well d'Zuel vu Parkplaze beim Kierfecht limitéiert ass, gëtt geroden, fréi un ze sinn.



Zu Hamm ginn et aktuell 5.076 Griewer, et sinn awer just d'Iwwerreschter vu 5.075 Zaldoten do begruewen (dorënner honnert Onbekannter).



Viru ronn zwee Joer gouf nämlech een "onbekannten Zaldoten" exhuméiert an an d'USA bruecht, fir datt do mat de stierflechen Iwwerreschter DNA-Tester duerchgefouert konnte ginn.



Wann et Hiweiser (zum Beispill an Dokumenter) gëtt, datt een Zaldot identifizéiert ka ginn, da gëtt d'Famill kontaktéiert a wann déi domat averstanen ass, da ginn d'Iwwerreschter, dacks just e puer Schanken, analyséiert.



Esou gaangen ass et dem Reece Gast, deen an der Belsch gefall war a vun deem et do housch "Missing in action". Deen onbekannten Zaldot, deen zu Hamm am Deel H, an der Rei 13, ënnert dem Graf 30 louch, konnt esou als Reece Gast identifizéiert ginn. Am Summer 2017 ass hien dunn am US-Bundesstaat Tennessee mat allen Éiere begruewe ginn.



Seng Stèle (Headstone) bleift awer um Hammer Kierfecht stoen - och ouni Iwwerreschter drënner.



Dës Informatioun krute mir vum György Földes, deen als LCTO-Guide scho vill Gruppen iwwer den Hammer Kierfecht gefouert huet. Merci!





Dee gréissten US-Kierfecht vum Zweete Weltkrich an Europa ass iwwregens net esou wäit ewech vum Grand-Duché: Deen ass et zu Saint-Avold an der Lorraine (z.B. um Wee fir op Stroossbuerg). Do leie souguer méi Zaldote begruewe wéi zu Colleville-sur-Mer an der Normandie.

Offiziell Matdeelung vun US-Ambassade

Saturday, May 26, 2018
2:00 PM
Luxembourg American Memorial
50, Val du Scheid
L- 2517 Luxembourg – Hamm

United States Chargé d'Affaires Ms. Kerri S. Hannan and the American Battle Monuments Commission (ABMC) are pleased to invite representatives of the print and audiovisual media to cover the annual Memorial Day ceremony at the American military cemetery in Hamm, known as Luxembourg American Cemetery.

This year, we are pleased to announce that the U.S. Air Force will perform a fly-over with a C-130 air carrier.

The ceremony is open to the public and will begin promptly at 2:00 PM. Given the limited parking availability, we recommend that you arrive early.

About ABMC:

Established by Congress in 1923, the American Battle Monuments Commission commemorates the service, achievements, and sacrifice of U.S. armed forces. ABMC administers 26 overseas military cemeteries, and 29 memorials, monuments, and markers.